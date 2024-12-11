Более 30% петербуржцев продолжают работать во сне

Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин.

Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, сколько петербуржцев видят сны, в которых они продолжают исполнять трудовые обязанности.

Так, 37% опрошенных петербуржцев даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности: "Снится, когда авралы"; "Кошмарные сны".

Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин – 38% против 36% соответственно, а петербуржцы до 35 лет – чаще, чем те, кто старше, – 41% против 35%.

В Петербурге психолог рассказала, как улучшить качество сна.

Фото: unsplash (Greg Pappas)