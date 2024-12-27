Как к началу зимнего сезона изменились зарплаты дворников в Петербурге

Piter.TV проанализировал вакансии на трех сервисах для поиска работы (hh.ru, rabota.ru и SuperJob).

Эксперты "Авито Работы" в октябре проанализировали средний заработок дворников в Петербурге и выяснили, что доход специалистов ручного труда вырос на 6% в III квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, в среднем заработная плата составляет 63,2 тыс. рублей. Уровень дохода зависит от графика, длительности смен, специфики объектов и сезона. В осенний период ставки выше из-за увеличения объема работ.

Что предлагают дворникам популярные сервисы для поиска работы

Piter.TV проанализировал вакансии на трех сервисах для поиска работы (hh.ru, rabota.ru и SuperJob). На первом портале представлено 1,5 тыс. предложений, а средний доход – 70,2 тыс. рублей. В основном работу предлагают коммерческие организации: АО ГК "Омега" (компания занимается строительством автомобильных дорог и магистралей), Becar Asset Management (специализируется на управлении активами), "ИЗМЕРОН-Недвижимость" (эта организация занимается арендой и эксплуатацией коммерческой недвижимости).

Есть и вакансии ООО "Жилкомсервис №2 Красносельского района" (зарплата – от 30 тыс. рублей), ГКУ "Жилищное агентство Кировского района Петербурга" (от 65 тыс. рублей), Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН (от 60 тыс. рублей).

Чаще на hh.ru сотрудников ручного труда предупреждают о графике 5/2 (реже – 2/2 и 6/1) по семь и восемь часов, почти в каждой вакансии не нужен опыт, а выплаты – два раза в месяц.

На сервисе rabota.ru для дворников доступны 22 вакансии. Здесь также больше всего предложений от частных организаций (ООО "Красное и Белое", ООО "ГРУЗАВТОТРАНС", ООО "Кин-Марк"), средняя зарплата – 61,4 тыс. рублей.

Есть предложения и о работе в государственных учреждениях и управляющих компаниях. К примеру, работники ручного труда нужны ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района" (доход – 80 тыс. рублей), УК "Согласие" (60 тыс. рублей), ООО "Жилкомсервис №2 Красногвардейского района" (от 55 тыс. рублей).

Примечательно, что на этой платформе повышаются требования. Все больше предложений с графиком 6/1, а несколько работодателей просят среднее образование и опыт, однако подавляющее большинство все же лояльно в данных вопросах. При этом увеличивается число вакансий с предлагаемым соцпакетом.

SuperJob может предложить 26 вакансий: 17 из них доступны для соискателей без опыта работы. Средний доход – 47,2 тыс. рублей. Ситуация несколько отличается от двух предыдущих платформ: на SuperJob в основном размещают предложения государственные учреждения и компании, количество частников минимально. В число первых входят, например, ОАО "РЖД", детские сады, школы и районные жилищные агентства.

Из-за специфики работодателей изменяются и условия труда: они улучшаются. В частности, предлагаются официальное устройство, ДМС, единовременные выплаты, у каких-то организаций предоставляется жилье. Часто говорится о пятидневке, есть и 6/1.

Динамика изменений зарплатных предложений

В этот раз мы взяли те же платформы с вакансиями для анализа, что и в конце зимнего сезона 2024-2025. Как изменились зарплатные предложения для дворников в преддверии зимы 2025-2026?

На hh.ru стало больше предложений, средний доход повысился (от 50 до 70,2 тыс. рублей). На портале rabota.ru осталось 22 вакансии, зарплата даже немного понизилась (с 64,3 до 61,4 тыс. рублей). SuperJob по количеству предложений тоже не отличился, по деньгам – разрыв от 49,5 до 47,2 тыс. рублей (-2,3 тыс. рублей). В целом, картина остается практически той же.

Как поддерживают дворников в Петербурге

В жилищных агентствах города начали активнее обустраивать дворницкие. Помещения, оснащенные необходимыми удобствами, появляются во всех районах.

В каждой дворницкой предусмотрены зоны отдыха и питания, душевные кабинки, гардеробные и хранилище уборочного оборудования. К настоящему моменту функционируют 375 таких объектов.

