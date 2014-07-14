Зарплата петербургских дворников отстает от средней зарплаты горожан на 32,5 тыс. рублей

Средняя зарплата дворника в России на начало апреля 2025 года составила 37,4 тысячи рублей, увеличившись на 7,4 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом.

Дворники в Петербурге получают зарплату около 50,5 тысяч рублей, что на 9,1 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Тем не менее, этот показатель всё ещё ниже средней заработной платы жителей города на 32,5 тысячи рублей, согласно данным пресс-службы hh.ru.

Средняя зарплата дворника в России на начало апреля 2025 года составила 37,4 тысячи рублей, увеличившись на 7,4 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом. Наибольшее вознаграждение дворникам предлагается в Магаданской области — порядка 100 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге заняла Тамбовская область с зарплатой свыше 80 тысяч рублей. Третье место досталось Москве, где дворники получают 69,5 тысяч рублей.

Также в список регионов с самыми высокими зарплатами для дворников вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (62,5 тысячи рублей), Московская область (59 тысяч рублей), Мурманская область (55 тысяч рублей) и Ленинградская область (54 тысячи рублей).

Ранее мы сообщили о том, что стало известно, кого петербуржцы считают идеальным руководителем.

Фото: Piter.TV