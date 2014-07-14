Стало известно, кого петербуржцы считают идеальным руководителем

Молодые специалисты до 45 лет предпочитают начальников старшего возраста.

Согласно исследованию, проведенному сервисом SuperJob среди работников Петербурга, возраст руководителя играет важную роль в восприятии его эффективности сотрудниками. Молодые специалисты до 45 лет предпочитают начальников старшего возраста. Работники постарше также склонны видеть в своем ровеснике идеального босса.

Что касается пола руководителя, большинство опрошенных — 59% — заявили, что лучшим начальником в их карьере был мужчина. Женщины-руководители получили одобрение от 20% респондентов. Интересно отметить, что женщины чаще мужчин признают женщин хорошими руководителями (31% против 13%).

Некоторые респонденты указали, что пол руководителя не является решающим фактором, важнее профессиональные качества и подход к работе. Так, один из участников опроса отметил: "Главное — профессионализм".

Ранее мы сообщили о том, что в дискриминацию при трудоустройстве не верят 33% петербуржцев.

Фото: unsplash (Hunters Race)