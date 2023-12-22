В 2023 году в Петербурге выросла заработная плата бюджетников

Так, по итогам прошлого года размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности составил 76,6 тыс. рублей.

В Петербурге в 2023 году у работников бюджетной сферы увеличилась заработная плата. Об этом 3 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

Наибольший рост по сравнению с 2022 годом зафиксирован у педагогов учреждений дополнительного образования (на 17,5%), педагогов общего образования (на 15,8%), сотрудников учреждений культуры (на 14,5%), воспитателей в детских садах (на 13,6%).

Мы оперативно реагировали, своевременно увеличивая фонд оплаты труда в петербургских учреждениях. Повышение зарплаты в рамках "майских указов" затронуло почти 245 тыс. работников бюджетной сферы. В их числе сотрудники общего и профессионального образования, учреждений культуры, медики, социальные работники. Продолжаем работу и в этом году. Губернатор Петербурга

По решению главы города дополнительно выделили бюджетные средства на оплату труда работников учреждений социальной сферы, в том числе – на зарплату определенных в "майских указах" президента РФ категорий сотрудников в объеме более 21 млрд рублей. Помимо этого, из федеральной казны обязательного медицинского страхования ТФОМС выделено свыше 1,2 млн рублей.

Так, по итогам прошлого года размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности составил 76,6 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в преддверии летнего сезона спрос на сотрудников туризма и общепита в Петербурге вырос на 37%.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)