В преддверии летнего сезона спрос на сотрудников туризма и общепита в Петербурге вырос на 37%

Общественное питание вошло в пятерку отраслей с наибольшим спросом на новых сотрудников. В Северной столице также отмечается увеличение числа предложений о подработке в общественном питании: работники на неполный рабочий день требуются на 18% больше.

С приближением летнего сезона в Петербурге спрос на работников в сфере туризма и общественного питания возрос на 37%, согласно информации от пресс-службы hh.ru, за май месяц работодатели разместили свыше 7 тыс. вакансий.

Общественное питание вошло в пятерку отраслей с наибольшим спросом на новых сотрудников. В Северной столице также отмечается увеличение числа предложений о подработке в общественном питании: работники на неполный рабочий день требуются на 18% больше. Кроме того, на 30% увеличилось количество вакансий, предлагающих вечернюю или работу продолжительностью не менее четырех часов в день. В этой отрасли также наблюдается рост заработной платы. Средняя зарплата по сравнению с 2024 годом увеличилась на 17 тыс. рублей и составила 59 тыс. рублей в месяц. Есть также ежемесячный прирост дохода на 2 тыс. рублей в мае по сравнению с апрелем.

Больше всего вакансий предлагается для официантов и бариста: за месяц спрос на них увеличился на 39%, и сейчас требуется более 1,7 тыс. официантов. Второе место по спросу занимают повара и пекари, для которых число предложений увеличилось на 50%. Замыкают тройку лидеров менеджеры ресторанов и кафе, потребность в которых возросла на 30%.

Ранее мы сообщили о том, что работу поставщика продуктов в Петербурге приостановили из-за отравления в детском саду.

Фото: Piter.TV