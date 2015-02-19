Петербург направил 9,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Около 250 тысяч работников бюджетной сферы получат прибавку к зарплате в 2025 году.

Санкт‑Петербург выделяет 9,2 миллиарда рублей на доначисления заработной платы работникам бюджетной сферы города. Об этом сообщила пресс‑служба администрации Петербурга.

В ходе корректировки городского бюджета средства направлены на реализацию положений, обозначенных как "майские" указы президента, сообщили в администрации. Основной объём средств предназначен для системы здравоохранения — выплаты рассчитаны на медицинский персонал больниц и поликлиник. Дополнительно город получил из федерального бюджета 1,6 миллиарда рублей на оплату труда медиков, оказывающих помощь участникам специальной военной операции.

По распоряжению вице‑губернатора Валерия Москаленко финансирование должно быть передано в районе‑ные администрации и профильные комитеты в срок до начала декабря. Повышение затронет примерно 250 тысяч работников бюджетных учреждений — медицинских работников, преподавателей, воспитателей и сотрудников социальных служб. Документ предусматривает, что зарплата учителей, воспитателей, медиков и социальных работников должна достигнуть средней по региону; на 2025 год этот показатель в документе указан как 97,1 тысячи рублей.

Для врачей, научных сотрудников и преподавателей вузов установлен целевой ориентир в размере двух средних заработных плат по региону.

