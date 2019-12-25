Жизнь взаймы: почему россияне продолжают брать кредиты

Лидеры по суммам долга – Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Общий объем задолженности россиян к осени 2025 года достиг 79,7 трлн рублей. Из них 61% приходится на потребительские кредиты, а 24% заемщиков должны банкам более 1 млн рублей. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторов (НАПКА), средняя сумма долга составляет 185 тысяч рублей. Почему россияне продолжают брать кредиты и как выбраться из долговой ямы – рассмотрим в этом материале.

Почему у населения растут долги? Инфляция и рост цен заставляют занимать все больше (за год потребительские цены выросли более чем на 9%, как сообщает Forbes со ссылкой на Росстат; доходы стагнируют, а уровень жизни хочется сохранить, да и кредитный бум 2022–2023 годов породил волну необеспеченных займов, которые теперь становятся проблемными…

По данным исследования коллекторского агентства "Интел Коллект", типичный заемщик – это мужчина 26–55 лет, чаще без детей, с профессией, где доход нестабилен: водитель, продавец, сотрудник сферы услуг. Более половины таких людей имеют три и более кредита, а у каждого десятого – пять и больше. Для многих ежемесячный платеж по кредитам превышает половину дохода семьи. И если раньше долг воспринимался как временная мера, то теперь для многих он стал фоном повседневной жизни.

Где живут самые закредитованные россияне?

Лидеры по суммам долга – Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Здесь люди получают больше, но и вынуждены тратить на жилье и товары тоже больше. Поэтому основную часть портфеля занимают ипотека и крупные потребительские кредиты. В регионах попроще – например, в Якутии, Крыму или на Крайнем Севере – кредитная нагрузка ниже – посчитали Банки.ру, но растет доля микрозаймов "до зарплаты". Например, в Туве долговая нагрузка уже превышает 30 средних зарплат на один долг, что в несколько раз выше, чем в среднем по стране. Крупные города живут в ипотеке, малые – в микрозаймах. И те, и другие оказываются в долговом круговороте, где новые кредиты гасят старые.

Почему россияне продолжают занимать?

Главная причина – потребность в немедленном решении проблем. Кредит дает возможность не ждать, а получить телефон, сделать ремонт, поехать в отпуск или купить жилье прямо сейчас. Елена Гаевская, психолог

К тому же альтернативы немного: накопления у большинства отсутствуют, а финансовая подушка – роскошь, а не правило. По данным исследований сервиса по поиску работы SuperJob, в 2025 году около 38% россиян не имеют сбережений, которые могли бы покрыть расходы на несколько месяцев без дохода. Еще около 24% имеют накопления, которых хватает от одного до двух месяцев жизни. Таким образом, более трети населения финансово уязвимы к потере дохода и не готовы к непредвиденным расходам.

Средняя финансовая подушка россиян позволяет прожить без зарплаты примерно 4 месяца, но при этом 13% могут продержаться на накоплениях менее месяца, а всего 6% имеют запас финансов на год и больше.

Как ключевая ставка меняет ситуацию?

В 2025 году Банк России удерживает ключевую ставку выше 16% и это напрямую влияет на рынок кредитов. Чем выше ставка, тем дороже кредит и меньше желающих его брать. Когда Центробанк снижает ставку, как это произошло осенью 2025 года (до 16,5%), кредиты становятся доступнее, и спрос растет. Но эффект временный – пока ставки не вернутся к "нейтральному" уровню около 7,5–8%, долговая нагрузка остается высокой.

Кредит в России стал универсальным инструментом: он заменил сбережения, инвестиции и финансовую подушку безопасности. Люди берут деньги не только на жилье и автомобиль, но и на ремонт, бытовую технику, телефоны, лечение, путешествия и даже повседневные расходы. Зарплаты не поспевают за ростом цен, инвестиции многим россиянам недоступны и поэтому для сохранения уровня жизни новые кредиты оказываются единственным выходом. Кайрат Бермуканов, президент хедж фонда IBF TRUST, доктор DBA и эксперт Forbes

Как выбраться из долговой ямы: пошаговый план

Выбраться из долгов сложно, но можно, если действовать системно и без самообмана. Прежде всего нужно честно оценить масштабы проблемы. Важно собрать все данные о своих кредитах: суммы, ставки, сроки и ежемесячные платежи. Многие бросают затею уже на данном этапе, поскольку просто не хотят видеть все свои долги в одной табличке (когда точно не знаешь масштаб проблем, они как-то легче переносятся), но без этого невозможно понять реальную картину.

В первую очередь стоит гасить самые дорогие кредиты – те, где проценты и штрафы растут быстрее всего. По остальным достаточно минимальных платежей, чтобы не ухудшать кредитную историю. Можно обратиться к банку с просьбой о реструктуризации, снижении процентной ставки или продлении срока. Финансовым учреждениям часто выгоднее пойти навстречу, чем доводить дело до судебных взысканий. При серьезных проблемах можно пойти на оформление банкротства. Но лучше всего – попробовать решить проблему с кредитами, действуя по следующему плану. Кайрат Бермуканов, президент хедж фонда IBF TRUST, доктор DBA и эксперт Forbes

Шаг №1: Подсчитайте все. Составьте список всех долгов: суммы, сроки, проценты. Видеть картину целиком – первый шаг к контролю.

Шаг №2: Составьте бюджет. Распишите доходы и расходы. Уберите все лишнее: подписки, импульсные покупки, частые кафе. Освободите средства на долги.

Шаг №3: Ищите дополнительный доход. Любая подработка, фриланс или продажа ненужных вещей ускорит расчет с долгами.

Шаг №4: Не берите новых кредитов. Пока не закроете старые, любые новые займы – шаг назад.

Шаг №5: При необходимости обратитесь за помощью. Финансовые консультанты и службы поддержки должников помогают выстроить реалистичный план и научиться управлять деньгами.

Шаг №6: Следите за прогрессом. Отмечайте даже небольшие успехи. Финансовая дисциплина рождается из привычки, а не из чуда.

Долги – это не только про экономику, но и про культуру потребления. Россияне, особенно старшего поколения, не умеют грамотно распоряжаться средствами и не доверяют финансовым институтам – таково наше советское наследие. Но финансовая свобода начинается именно с осознанности: понимания, сколько ты зарабатываешь, сколько тратишь и зачем. Жизнь взаймы дает иллюзию комфорта, но превращает человека в заложника ежемесячных платежей. Освободиться от этого можно только тогда, когда контроль над деньгами становится внутренним правилом, а не вынужденной мерой.

Материал подготовила Алена Нариньяни для Piter.tv

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)