Вакансии с зарплатами более 200 тыс. рублей названы в Петербурге

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых привлекательных вакансий апреля в крупнейших городах России. Анализ предложений показал высокий спрос на специалистов в различных отраслях, где работодатели предлагают заработную плату выше среднего по рынку.

Наиболее высокооплачиваемые позиции традиционно представлены в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, IT, продаж, а также среди квалифицированных рабочих и водителей.

Лидером по уровню зарплат в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске стали врачи.

В то же время в регионах активно ищут водителей, предлагая зарплаты свыше 130 000 рублей. Наибольшее количество таких вакансий отмечено в Казани, Красноярске, Новосибирске и Омске.

Для инженеров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Уфе работодатели готовы платить от 150 000 рублей в месяц. Предложения для квалифицированных рабочих с доходом свыше 120 000 рублей наиболее распространены в Москве, Новосибирске и Красноярске.

Среди наиболее интересных вакансий в конкретных городах выделяются:

Москва: автоэлектрик;

Санкт-Петербург: руководитель девелоперского проекта;

Волгоград: управляющий цехом;

Воронеж: биотехнолог;

Екатеринбург: главный юрисконсульт;

Казань: руководитель IT-проектов;

Нижний Новгород: главный бухгалтер;

Самара: заведующий производством;

Уфа: руководитель отдела продаж;

Челябинск: заведующий кулинарным производством.

Почти 60% петербуржцев считают, что тратят время на бессмысленные задачи на работе.

