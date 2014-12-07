Почти 60% петербуржцев считают, что тратят время на бессмысленные задачи на работе

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, 42% жителей Петербурга уверены, что их работа всегда наполнена смыслом, и им никогда не приходится выполнять бесполезные поручения. В то же время 58% респондентов признались, что периодически сталкиваются с необходимостью заниматься бессмысленной деятельностью, которая в среднем отнимает у них 27% рабочего времени.

Интересно, что женщины чаще мужчин отмечают осмысленность своего труда. Также возраст влияет на восприятие работы: среди молодежи до 35 лет никогда не занимаются "ерундой" 33%, в то время как среди сотрудников старше 45 лет этот показатель выше — 46%.

Уровень образования также играет роль. Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 46% считают свою работу всегда полезной, тогда как среди обладателей вузовских дипломов таких только 39%. При этом выпускники университетов тратят на бессмысленные задачи в среднем 26% времени, а выпускники колледжей — 29%.

Если рассматривать конкретные профессии, то наиболее осмысленной свою работу считают сотрудники сферы образования и медицины. Так, 67% воспитателей и 64% врачей заявляют, что их обязанности всегда важны. Далее следуют бухгалтеры (57%), продавцы (54%), а также водители и медсестры (по 51%).

Однако по количеству времени, теряемого на бесполезные задачи, лидируют кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — у них на это уходит около трети рабочего дня или смены.

