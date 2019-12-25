В собственной лени признались 19% петербуржцев

Наиболее часто лень за собой признают представители творческих и интеллектуальных профессий.

Согласно результатам опроса SuperJob, в котором участвовали экономически активные граждане, 19% респондентов считают себя ленивыми, тогда как 71% отрицают наличие этого качества.

Наиболее часто лень за собой признают представители творческих и интеллектуальных профессий. В частности, в этом признались 32% дизайнеров и 30% аналитиков. Также среди тех, кто считает себя ленивыми, оказались PR-менеджеры (27%), юристы (25%), инженерно-технические специалисты и системные администраторы (по 23%).

Наименее склонны считать себя ленивыми главные бухгалтеры и операторы кол-центров (по 7%), кладовщики (10%), продавцы (12%), маркетологи (13%) и квалифицированные рабочие (15%).

Интересно, что мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 21% против 17%. При этом реже всего в лени признаются респонденты в возрасте 35—45 лет (19%), тогда как среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет 22%, а среди людей старше 45 лет — 20%.

Также выяснилось, что уровень дохода влияет на самооценку: среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц, только 16% считают себя ленивыми.

