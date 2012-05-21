В Петербурге обнаружили заразную собаку

Труп собаки, зараженный болезнью Ауески, был найден в Петродворцовом районе.

В Петродворцовом районе Петербурга нашли труп собаки, зараженной болезнью Ауески. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии.

Этой инфекции подвержены домашние питомцы, скот и дикие животные. Ей могут заразиться как домашние, так и дикие животные. Кроме того, недуг могут переносить мелкие грызуны.

У большинства зараженных животных наблюдаются такие характерные симптомы, как сильный зуд и расчесы в области головы, слюнотечение, нарушение координации, судороги и параличи.

Инфекция передается воздушно-капельным, внутриутробным и контактным путем. Инкубационный период составляет от двух до 20 дней.

Если вы заметили у своего животного подобные симптомы, то важно как можно скорее обратиться к ветеринару для получения профессиональной помощи. Не стоит пытаться самостоятельно лечить своего питомца, так как это может только ухудшить его состояние.

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