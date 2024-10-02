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В Петербург завезли рис, зараженный зерновым точильщиком
Сегодня, 16:47
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В Петербург завезли рис, зараженный зерновым точильщиком

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Порядка 260 тонн продукта прибыли из Индии.

Россельхознадзор по Северо-Западу обнаружил вредоносного вредителя в партии риса, которую ввезли в Петербург через Большой морской порт. Порядка 260 тонн продукта прибыли из Индии, рассказали в управлении 8 июля. 

Специалисты выявили нарушение Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Исследования, проведенные в филиале ФГБУ "ЦОК АПК", подтвердили зараженность риса зерновым точильщиком. Ввоз партии запретили на территорию России. По решению собственников крупа может быть обеззаражена, возвращена или уничтожена. 

Ранее на Piter.TV: Петербург не принял 125 тонн зараженного арахиса. Продукция следовала из Парагвая. Проверка подтвердила нахождение в партии булавоусого хрущака. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора (архив) 

Теги: рис, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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