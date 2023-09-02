С января в Петербурге уничтожили почти 10 тыс. зараженных цветов

Среди пораженных растений — розы, хризантемы, гвоздики, эустомы, гипсофилы и альстромерии.

Северо-Западное межрегиональное Управление Россельхознадзора сообщило, что с января по апрель 2025 года в Санкт-Петербурге было уничтожено несколько тысяч единиц импортных цветов, не прошедших обязательный карантинный фитосанитарный контроль.

Проведенные лабораторные анализы выявили присутствие трех опасных вредителей в партиях срезанных цветов общим объемом 9 880 штук, ввезённых из Кении, Колумбии, Эквадора и Нидерландов. Среди пораженных растений — розы, хризантемы, гвоздики, эустомы, гипсофилы и альстромерии, пояснили в надзорном органе. Среди обнаруженных насекомых-вредителей отмечены западный цветочный трипс, американская разновидность эхинотрипса и табачная белокрылка.

Вся партия свежесрезанных цветов была конфискована и утилизирована специалистами Россельхознадзора.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково не допустили ввоз более 14 кг лимонов из Таджикистана.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора