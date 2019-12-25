В Пулково не допустили ввоз более 14 кг лимонов из Таджикистана

Фрукты находились в багаже пассажиров аэропорта.

В аэропорту Пулково специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили попытку незаконного ввоза лимонов.

Фрукты находились в багаже пассажиров, прибывших из Таджикистана, как уточнили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор напоминает, что с 16 апреля 2012 года введены ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручную кладь и багаж пассажиров. Всего было конфисковано 14,39 кг лимонов, которые подлежат утилизации.

Ранее мы сообщили о том, что незаконный ввод в оборот более 20 тонн рыбной продукции пресекли в Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)