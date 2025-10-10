В Большом морском порту Петербурга пресекли ввоз 25 тонн зараженных апельсинов

В ходе проверки груза была выявлена личинка, внешне похожая на вредоносное карантинное насекомое.

В ходе проверки груза цитрусовых в крупном морском порту Санкт-Петербурга специалистами Россельхознадзора была выявлена личинка, внешне похожая на вредоносное карантинное насекомое. Инцидент прокомментировала пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства, информирует "Вечерний Санкт-Петербург".

Почти 26 тонн апельсинов, доставленных из Южно-Африканской Республики, подверглись лабораторному исследованию, подтвердившему зараженность плодов опасным видом вредителей — средиземноморской плодовой мухой.

Учитывая высокую вероятность эпидемиологической угрозы, дальнейший ввоз данной партии продуктов на территорию Российской Федерации был заблокирован.

Ранее мы сообщили о том, что в морском порту Петербурга в партии табака обнаружена опасная муха-горбатка.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)