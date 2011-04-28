В морском порту Петербурга в партии табака обнаружена опасная муха-горбатка

Карантинный организм муха горбатка прибыла в Петербург из Бразилии с табаком.

Специалисты Россельхознадзора выявили живую особь карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки в партии табачного сырья, прибывшей в морской порт Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Насекомое было обнаружено в конце сентября при проведении фитосанитарного контроля. Партия табака массой 19,2 тонны поступила морским путем из Бельгии. Исходным производителем сырья указана Бразилия.

В ходе лабораторной экспертизы идентифицирован вид вредителя — многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris). На основании этого выпуск данной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен.

Ранее в Петербурге и Ленобласти ввели карантин из-за опасного грибка на ясене.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

