В морском порту Петербурга в партии табака обнаружена опасная муха-горбатка

Специалисты Россельхознадзора выявили живую особь карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки в партии табачного сырья, прибывшей в морской порт Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.
Насекомое было обнаружено в конце сентября при проведении фитосанитарного контроля. Партия табака массой 19,2 тонны поступила морским путем из Бельгии. Исходным производителем сырья указана Бразилия.
В ходе лабораторной экспертизы идентифицирован вид вредителя — многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris). На основании этого выпуск данной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен.
Ранее в Петербурге и Ленобласти ввели карантин из-за опасного грибка на ясене.
