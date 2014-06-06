В Петербурге и Ленобласти ввели карантин из-за опасного грибка на ясене

Зараженные деревья сожгут.

Россельхознадзор объявил карантинные зоны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за выявления заболевания суховершинность ясеня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь карантинных территорий составляет 374,6 тыс. гектаров. Очаги болезни обнаружены на особо охраняемых природных объектах — в памятнике природы "Дудергофские высоты" и заказнике "Северное побережье Невской губы". Лабораторные исследования подтвердили наличие грибка Chalara fraxinea, вызывающего гибель деревьев.

Под ограничения попали 13 районов Санкт-Петербурга и шесть районов Ленобласти, включая Ломоносовский, Гатчинский и Выборгский. На период карантина запрещается высаживать новые ясени, складировать зараженные растения и вывозить саженцы, черенки или пиломатериалы ясеня без карантинного сертификата. Зараженные деревья подлежат уничтожению методом выкорчевывания и сжигания.

Болезнь проявляется темными некротическими пятнами на стволах и ветвях, увяданием листьев и постепенным отмиранием кроны. Без принятых мер заболевание может привести к массовой гибели ясеневых насаждений в регионе.

Ранее главный гериатр Петербурга рассказал, как сохранить здоровье и долголетие.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора