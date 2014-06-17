Перед судом в Петербурге предстанет обвиняемый в незаконном обороте 4 тыс. пачек сигарет
Сегодня, 16:54
Перед судом в Петербурге предстанет обвиняемый в незаконном обороте 4 тыс. пачек сигарет

Их стоимость составила порядка 600 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 19 марта. 

В августе прошлого года фигурант купил 4 тыс. пачек немаркированных табачных изделий. Мужчина хранил их для дальнейшего сбыта в магазине на улице Коммунаров. Стоимость сигарет составила порядка 600 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что таможенники пресекли деятельность ОПГ, которая занималась нелегальным оборотом табака в Петербурге. Из оборота изъяли свыше 600 тыс. пачек сигарет армянского производства без акцизных марок и обязательной маркировки. 

Фото: Piter.TV 

