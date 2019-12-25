Движение по Большому Смоленскому мосту запустят в 2027 году

Финансирование осуществляется в запланированном объеме — 62 млрд рублей, включая заем в размере 15 млрд рублей из федеральной казны.

На заседании постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по вопросам транспорта и развития транспортной инфраструктуры обсудили приоритетные направления финансирования городского транспортного комплекса. Начальник финансово-экономического отдела Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города Наталья Власова сообщила подробности о строительстве Большого Смоленского моста, подчеркнув уникальность проекта, который свяжет оба берега Невы.

Как отметила Власова, финансирование осуществляется в запланированном объеме — 62 млрд рублей, включая заем в размере 15 млрд рублей из федеральной казны. Строительные работы проводятся поэтапно: первый этап выполнен на 42% — завершены 8 из 10 опор. Запуск движения планируется осуществить в 2027 году. Что касается второго этапа, готовность составляет пока лишь 11%.

Кроме того, Власова озвучила список основных адресов ремонта городских дорог на следующий год: Невский проспект, улицу Маршала Новикова, проспект Королёва и Средний проспект Васильевского острова. Всего запланировано ввести в эксплуатацию 19 объектов, среди которых Новгородский проспект и Соколиная улица. Ремонт трамвайных путей также получил внимание властей — на этот вид работ выделят 3 млрд рублей. Уже ведется проектирование 6 новых трамвайных маршрутов.

На благо Петербурга: КРТИ рассказал о достижениях дорожников города.

Фото: Правительство Петербурга