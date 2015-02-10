На благо Петербурга: КРТИ рассказал о достижениях дорожников города

Огромное количество людей трудится на объектах национального проекта "Инфраструктура для жизни", обеспечивая транспортную доступность.

В России каждую третью субботу октября празднуется День работников дорожного хозяйства, посвященный тем, кто возводит и ремонтирует дороги, мосты и улично-дорожную инфраструктуру. Огромное количество людей трудится на объектах национального проекта "Инфраструктура для жизни", обеспечивая транспортную доступность. Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказала о дорожниках, которые трудятся на городских объектах.

Значимую роль в развитии дорожной отрасли играют трудовые династии, демонстрирующие преемственность поколений и уважение к труду. Примером служит семья Алексеевых (трое братьев и сын), внесшие весомый вклад в реконструкцию Московского проспекта в рамках национального проекта. История Алексея, Дмитрия и Сергея Алексеевых началась почти 20 лет назад, когда они пришли работать в группу компаний "АБЗ-1". Сначала в 2006 году устроился Дмитрий, затем последовал брат Сергей, а в 2007 году к ним присоединился старший брат Алексей. Позднее, в 2020 году, в компанию пришёл практикант Александр, сын Сергея, который сейчас работает машинистом уплотнительной техники.

Нам нравится работа в дорожной отрасли. Это и стабильность, и хороший надежный коллектив. С каждым годом становится больше техники, больше людей, появляется много интересных важных объектов, идет постоянное развитие. Сергей Алексеев,работник дорожного хозяйства

Другим ярким представителем отрасли является Тамара Степановна Широкова, посвятившая всю свою жизнь развитию дорожной инфраструктуры Петербурга. Она начала трудовую деятельность в 1969 году и внесла огромный вклад в восстановление магистралей города, включая Невский и Светлановский проспекты, а также создание дорожных развязок на Малоохтинском проспекте, улице Савушкина и других важнейших участках. Её профессиональная карьера принесла заслуженные награды, включая звание "Почетный дорожник РФ", "Почетный работник транспорта РФ", медаль имени А.П. Насонова и награду "Лидер качества".

В 2025 году Тамара Степановна участвовала в реконструкции Московского проспекта, где проводились масштабные работы по замене покрытия, нанесению разметки и улучшению пешеходной зоны. Особое внимание уделялось созданию удобных условий для маломобильных граждан, пожилых людей и мам с детьми.

Раз уж так получилось, что дороги меня выбрали, я им посвятила практически всю жизнь. Успех в любой сфере связывает не только с заинтересованностью в ней, но и с преданностью делу: "Получается у людей, которые преданы своему делу и отдаются ему полностью". Тамара Широкова, почетный дорожник РФ, почетный работник транспорта РФ

Ещё одним представителем молодого поколения профессионалов является Давид Челохсаев, инженер ПТО, учащийся пятого курса Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Начав путь в компании с производственной практики, Давид быстро освоился и доказал свою эффективность, благодаря чему вскоре занял должность мастера третьего разряда и даже пригласил десять однокурсников на стажировку.

Сфера дорожного строительства мне нравится тем, что ты причастен к чему-то глобальному, что делает жизнь людей лучше. Ты становишься участником созидательного процесса, и это дает ощущение значимости – что для меня очень важно. Давид Челохсаев, инженер ПТО

Ранее мы сообщили о том, что ремонт Шлиссельбургского проспекта стартовал в Невском районе.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко; Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга