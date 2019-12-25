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В Петербург запретили ввоз 27 тонн риса из Индии
Сегодня, 15:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург запретили ввоз 27 тонн риса из Индии

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Было установлено, что протокол испытаний к декларации о соответствии был выдан лабораторией, фактическая деятельность которой не была подтверждена.

В Большом порту Санкт-Петербурга инспектором Россельхознадзора был запрещён ввоз 27 тонн индийского риса. Груз поступил морским транспортом и направлялся в адрес оптовой компании Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Было установлено, что протокол испытаний к декларации о соответствии был выдан лабораторией, фактическая деятельность которой не была подтверждена. Тем самым был установлен факт недостоверного декларирования товара.

Ввоз 27 тонн небезопасного риса из Индии на территорию РФ запрещён.

Ранее свыше 23 тонн солода из Латвии не прошли проверку в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: рис, россельхознадзор
Категории: Лента новостей,

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