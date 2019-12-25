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Свыше 23 тонн солода из Латвии не прошли проверку в Ленобласти
Сегодня, 19:13
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Свыше 23 тонн солода из Латвии не прошли проверку в Ленобласти

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Продукцию везли  в псковскую пивоварню.

В Латвию вернули более 23 тонн немецкого ячменного и пшеничного солода, который не соответствовал техническому регламенту о безопасности. Об этом сообщили в  пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукцию везли  в псковскую пивоварню. На пункте МАПП Ивангород специалисты проверили партию товара и выяснили, что зерно нельзя отправить на продажу. В документах отсутствовала информация о лабораторных исследованиях на наличие ГМО.

Ранее на Piter.tv: "Пятерочка" и "Перекресток" раздадут нуждающимся хлеб с истекающим сроком годности.

Фото: Pxhere

Теги: зерно, ивангород, не прошел проверку, питание, роспотребнадзор, солод из латвии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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