Свыше 23 тонн солода из Латвии не прошли проверку в Ленобласти

В Латвию вернули более 23 тонн немецкого ячменного и пшеничного солода, который не соответствовал техническому регламенту о безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Продукцию везли в псковскую пивоварню. На пункте МАПП Ивангород специалисты проверили партию товара и выяснили, что зерно нельзя отправить на продажу. В документах отсутствовала информация о лабораторных исследованиях на наличие ГМО.
Ранее на Piter.tv: "Пятерочка" и "Перекресток" раздадут нуждающимся хлеб с истекающим сроком годности.
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