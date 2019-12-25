Свыше 23 тонн солода из Латвии не прошли проверку в Ленобласти

Продукцию везли в псковскую пивоварню.

В Латвию вернули более 23 тонн немецкого ячменного и пшеничного солода, который не соответствовал техническому регламенту о безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукцию везли в псковскую пивоварню. На пункте МАПП Ивангород специалисты проверили партию товара и выяснили, что зерно нельзя отправить на продажу. В документах отсутствовала информация о лабораторных исследованиях на наличие ГМО.

Ранее на Piter.tv: "Пятерочка" и "Перекресток" раздадут нуждающимся хлеб с истекающим сроком годности.

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