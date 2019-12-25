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"Пятерочка" и "Перекресток" раздадут нуждающимся хлеб с истекающим сроком годности
Сегодня, 9:26
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"Пятерочка" и "Перекресток" раздадут нуждающимся хлеб с истекающим сроком годности

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Работники торговых точек отбирают хлеб, срок годности которого заканчивается через 1-2 дня.

Компания X5 Group раздает продукты с истекающим сроком годности. Проект проводят в нескольких "Пятерочках" и "Перекрестках" Петербурга, рассказали  СМИ.

Работники торговых точек отбирают хлеб, срок годности которого заканчивается через 1-2 дня. Эти товары выдадут нуждающимся и пенсионерам. 

В планах у компании  – расширение географии проекта. Пункты помощи должны появиться по всей России. 

Ранее на Piter.tv: в совет по защите прав петербургских потребителей вошли Поляков и Чечина.

Фото: Pxhere
 

Теги: компания x5 group, перекресток, пятерочка, хлеб с истекающим сроком годности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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