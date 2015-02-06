В совет по защите прав петербургских потребителей вошли Поляков и Чечина

На правах членов в совет также вошли глава комитета финансов Светлана Енилина, глава комитета территориального развития Наталья Чечина, а также врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

В координационный совет по вопросам защиты прав потребителей Петербурга вошли четыре человека. Об этом рассказали 7 октября в пресс-службе Смольного.

Заместителем председателя стал вице-губернатор Кирилл Поляков. На правах членов в совет также вошли глава комитета финансов Светлана Енилина, глава комитета территориального развития Наталья Чечина, а также врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

Напомним, этот совет создали в 2018 году. Он обеспечивает права потребителей, просвещает горожан в этой сфере и формирует единые подходы к решению социально-экономических проблем с учетом интересов петербуржцев.

Фото: Piter.tv

