В совет по защите прав петербургских потребителей вошли Поляков и Чечина

В координационный совет по вопросам защиты прав потребителей Петербурга вошли четыре человека. Об этом рассказали 7 октября в пресс-службе Смольного.
Заместителем председателя стал вице-губернатор Кирилл Поляков. На правах членов в совет также вошли глава комитета финансов Светлана Енилина, глава комитета территориального развития Наталья Чечина, а также врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.
Напомним, этот совет создали в 2018 году. Он обеспечивает права потребителей, просвещает горожан в этой сфере и формирует единые подходы к решению социально-экономических проблем с учетом интересов петербуржцев.
Фото: Piter.tv
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