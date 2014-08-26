Застройщики ИЖС требуют защитить бизнес от "потребительского экстремизма"

Девелоперы просят Госдуму пересмотреть штрафы за строительство частных домов

Объединение застройщиков индивидуального жилищного строительства обратилось в Государственную думу с просьбой защитить отрасль от "потребительского экстремизма". Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Инициатором выступил общественный представитель в сфере строительства при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Петербурге Игорь Карцев. Он заявил, что применение закона "О защите прав потребителей" к договорам подряда на строительство частных домов приводит к массовым злоупотреблениям.

Карцев отметил, что незначительные дефекты могут стать поводом для заказчиков отказаться принимать объект, в результате чего застройщиков обязывают выплачивать пени в размере 3 % от суммы договора за каждый день просрочки. По его словам, юридические фирмы нередко консультируют клиентов, как взыскать с подрядчиков до 200 % от стоимости дома.

По данным издания, в ряде случаев суды действительно присуждали компенсации, превышающие 300 % от стоимости объекта. Так, заказчик, оплативший 4,9 млн руб. за каркасный дом, получил по решению суда 7,3 млн руб., а в другом случае подрядчика обязали выплатить 19,2 млн руб. за дом стоимостью 6,9 млн руб.

Фото: pxhere