В Петербурге будет создан совет экспертов по ветеринарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев провел встречу с ректором Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Кириллом Племяшовым.

Обсуждение касалось развития ветеринарной инфраструктуры города, создания экспертного совета по ветеринарии и взаимодействия университета и Управления ветеринарии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, который недавно отметил свой 215-летний юбилей, является родоначальником ветеринарной науки в России и занимает верхнюю строчку в рейтинге вузов RAEX в сфере "Ветеринарии и зоотехника".

В рамках договора о целевом обучении студентов, заключенного между университетом и Управлением ветеринарии, первые 70 выпускников должны будут отработать 5 лет в структуре Санкт‑Петербургской горветстанции. Выпускники университета, являющиеся высококлассными врачами, пополняют ряды государственных и частных клиник всей страны.

Ранее сообщалось, что питомцы Ленинградского зоопарка получили более 1 тонны овощей и желудей.

Фото: Ленинградский зоопарк