Запрет выхода на лед вступил в силу в Петербурге с 16 марта

Начиная с 16 марта для жителей Петербурга введен официальный запрет выхода на лёд Финского залива и всех остальных водоёмов города. Спасательные службы предупреждают, что в настоящее время начинается активное таяние льда, вследствие чего такие прогулки представляют серьёзную угрозу жизни.

Запрет будет действовать вплоть до 13 апреля 2026 года.

Управление МЧС призывает горожан соблюдать осторожность и избегать рисков. Специалисты напоминают, что весной солнечные лучи стремительно ослабляют прочность ледяного покрова, приводя к образованию опасных трещин и провалов.

