Пожароопасный сезон в Петербурге планируют открыть с 15 апреля

Городские службы отчитались о готовности к тушению лесных пожаров и пропуску паводковых вод.

Власти Петербурга намерены объявить начало пожароопасного сезона с 15 апреля. Такое заявление прозвучало от губернатора Александра Беглова в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Совещание провел полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, который призвал глав регионов заблаговременно подготовить резервы материальных средств и предметов первой необходимости на случай возникновения ЧС. Особое внимание он попросил уделить профилактической работе с владельцами дачных участков для предотвращения ландшафтных возгораний.

Градоначальник доложил о полной готовности инфраструктуры города к предстоящим рискам. В зеленых массивах и на особо охраняемых природных территориях функционируют 23 камеры системы "Лесохранитель", которые охватывают более 90 процентов площади. Для борьбы со стихией подготовлены 66 пожарно-спасательных расчетов, два вертолета МЧС и пара специализированных поездов.

По информации Гидрометцентра, вскрытие рек ото льда ожидается в конце марта – начале апреля. За уровнем воды в Неве следят девять гидрологических постов.

Фото: Piter.TV