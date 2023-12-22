На Петровской набережной запретили езду на СИМ, велосипедах и мопедах

Установлены дорожные знаки 3.35 и 3.9.

На Петровской набережной 31 мая установили дорожные знаки 3.35 и 3.9, которые запрещают езду на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и мопедах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Практика установки запрещающих дорожных знаков уже показала свои плюсы, и мы последовательно продолжаем эту работу. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Знаки установлены на участке от Петроградской набережной до Мичуринской улицы. Запрет движения для СИМ распространяется на тротуар, расположенный между полосами зеленых насаждений.

Всего установлено 12 дорожных знаков: шесть знаков – 3.9 "Движение на велосипедах и мопедах запрещено", столько же – 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

Кроме того, отмечается, что 30 мая ввели запрет парковки СИМ и ограничение скорости их движения до 15 км/ч в Московском районе у музея "Гранд Макет Россия".

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Приморском и Центральном районах Петербурга могут появиться такие же дорожные знаки. Соответствующий запрос уже направили в региональное УГИБДД.

Фото: Piter.TV