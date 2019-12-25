Депутаты ЗакСа просят Росстандарт запретить привлекательный внешний вид вейпов

Соавтор инициативы, депутат Антон Соловьев, убежден, что ужесточение требований к упаковке поможет снизить интерес к этим устройствам среди несовершеннолетних.

На заседании 18 декабря депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в III окончательном чтении обращение к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву. Парламентарии призывают главу Росстандарта усилить контроль над упаковкой вейпов.

Соавтор инициативы, депутат Антон Соловьев, объяснил суть обращения: предлагается запретить производителям использовать на упаковках электронных сигарет и жидкостей для них любые символы или изображения, напоминающие сладости или фрукты. Депутат убежден, что ужесточение требований к упаковке поможет снизить интерес к этим устройствам среди несовершеннолетних. Соловьев считает полный запрет на продажу вейпов спорным шагом, полагая, что радикальные меры могут привести к обратному результату.

Текущие стандарты упаковки вейпов установлены ГОСТом, который запрещает использование внешнего вида, имитирующего пищевые продукты, напитки и детские игрушки.

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Фото: Piter.TV