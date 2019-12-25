Почта России выпустила 1 тыс. открыток к юбилею ЗакСа

Александр Бельский выразил уверенность, что они станут частью коллекций филателистов.

В пятницу, 13 декабря, в Мариинском дворце прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Законодательного собрания Петербурга. Во время церемонии состоялось специальное гашение почтовой карточки с изображением юбилейного логотипа. Первыми сделали оттиски на новые открытки директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко и председатель петербургского парламента Александр Бельский.

Александр Вакуленко подчеркнул важность выпуска почтовой продукции к памятным событиям, отметив, что проведение таких мероприятий является традицией "Почты России". Он также отметил символичность проведения церемонии именно в Мариинском дворце, который изображён на почтовой открытке.

Тираж юбилейных открыток составил одну тысячу экземпляров. Александр Бельский выразил уверенность, что они станут частью коллекций филателистов. Председатель петербургского парламента поблагодарил Почту России за такой значимый подарок и отметил, что бумажные открытки вызывают особые чувства, несмотря на удобство современных способов поздравлений.

Законодательному собранию Петербурга исполняется 30 лет 14 декабря. Именно в этот день в 1994 году состоялся первый созыв ЗакСа.

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Фото: Алексей Мавлиев