Парковку у Казанского собора запретят с 17 по 22 октября

Причина – в мероприятиях, связанных с переносом и нахождением мощей святых в храме.

Около недели будет недоступна парковка автомобилей вблизи Казанского собора. Как гласит информация от пресс-службы комитета по транспорту Санкт-Петербурга, связано это с перевозкой мощей преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской.

Местами от Казанской улицы до Невского и на Казанской площади до набережной канала Грибоедова с полуночи 17-го октября до 22-го числа будет запрещена парковка транспортных средств. В указанный период на Казанской улице будет организован подход к святыне.

Где припарковаться в центре города? Читайте наш гайд – ответим и лайфхаки от водителей подскажем.

Фото: Piter.TV