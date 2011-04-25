Запрет "наливайкам" на ночную продажу алкоголя обсудили в ЗакСе Петербурга

Как пояснил депутат ЗакСа Денис Четырбок, все предприятия общественного питания, находящиеся в жилых домах и не соответствующие статусу ресторана, будут обязаны соблюдать график продажи алкоголя, аналогичный магазинам.

В Петербурге планируют ввести временные ограничения на продажу алкоголя в барах и рюмочных, не имеющих собственных кухонь. Соответствующий законопроект разработала рабочая группа Законодательного собрания.

Как пояснил депутат ЗакСа Денис Четырбок, все предприятия общественного питания, находящиеся в жилых домах и не соответствующие статусу ресторана, будут обязаны соблюдать график продажи алкоголя, аналогичный магазинам.

Чтобы избежать проблем, заведению потребуется специальное помещение для кухни, штат из не менее пяти сотрудников, включая повара, зал для обслуживания клиентов, отдельный вход с улицы, отдельные туалеты для посетителей и персонала, а также достаточное количество посадочных мест.

Четырбок подчеркнул, что ограничения не затронут заведения, расположенные в нежилых зданиях. Введение ограничений будет происходить постепенно, начиная с жилых районов.

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