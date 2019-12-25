В петербургских больницах усилят контроль за закупками антирезусного иммуноглобулина

Согласно данным Комитета по здравоохранению, из 15 медицинских учреждений семь сталкиваются с проблемами поставок, поскольку препарат производится за рубежом.

Медицинские учреждения в Санкт-Петербурге усиливают контроль над закупками антирезусного иммуноглобулина. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Рябоконь в своем телеграм-канале.

Это решение основано на рекомендации, указанной в ответе комитета по здравоохранению на запрос депутата относительно ситуации с наличием препарата в городских медицинских учреждениях и мерах, принимаемых для устранения перебоев с поставками.

Согласно данным Комитета по здравоохранению, из 15 медицинских учреждений семь сталкиваются с проблемами поставок, поскольку препарат производится за рубежом. На рынке также имеется российский аналог.

Антирезусный иммуноглобулин помогает женщинам с разными резус-факторами с ребенком снизить риск выкидыша и осложнений.

Ранее мы сообщили о том, что почти миллион человек вакцинировались от гриппа в Петербурге.

Фото: Piter.TV