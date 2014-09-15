Почти миллион человек вакцинировались от гриппа в Петербурге

Курортный район показал наилучший результат по количеству привитых граждан (24,12%).

По состоянию на среду, 18 сентября, в Петербурге прививки от гриппа сделали 931 808 человек, из которых 256 300 являются детьми. Эти цифры составляют 16,6% от общего числа населения. Информация была предоставлена пресс-службой городского Роспотребнадзора.

Курортный район показал наилучший результат по количеству привитых граждан (24,12%), затем идут Колпинский (23,21%), Кронштадтский (22,85%), Петроградский (21,60%) и Приморский (21,49%) районы.

За период с 9 по 15 сентября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 60,23%, однако распространение ОРВИ остается ниже уровня эпидемического порога. Основными причинами заболевания остаются респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Подмосковья напомнила о подготовке к сезону гриппа и ОРВИ.

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