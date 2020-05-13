Главный внештатный эпидемиолог Подмосковья напомнила о подготовке к сезону гриппа и ОРВИ

С началом учебного года и возвращением многих людей из отпусков, увеличивается время, проводимое в помещении, что ускоряет распространение вирусов.

С наступлением осени начался подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Главный внештатный эпидемиолог МО Зинаида Труш в интервью телеканала 360.ru поделилась рекомендациями по защите иммунитета и первоочередным действиям.

Она отметила, что это не новая инфекция, и осенью начинается сезон простуд, когда вирусы начинают активно действовать. Это осенне-зимний период: низкая температура и высокая влажность.

С началом учебного года и возвращением многих людей из отпусков, увеличивается время, проводимое в помещении, что ускоряет распространение вирусов. Важным методом профилактики является вакцинопрофилактика. В России уже началась массовая вакцинация от гриппа. Специалист подчеркнула, что сейчас лучшее время для прививки.

Каждый год в Московской области, как и на всей территории России, с сентября по декабрь проводится вакцинация от гриппа, чтобы подготовить свой иммунитет, предотвратить массовую заболеваемость, подчеркнула Труш.

От момента укола до выработки организмом иммунитета проходит от трех до четырех недель. Поэтому важно вакцинироваться как можно раньше. В течение двух-трех недель будут вырабатываться антитела. Труш напомнила, что насморк и кашель не являются противопоказаниями к вакцинации.

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