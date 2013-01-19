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В Петербург запретили ввоз 25 тонн мандаринов с насекомыми
Сегодня, 11:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург запретили ввоз 25 тонн мандаринов с насекомыми

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По заявлению собственников продукции, 25 тонн свежих мандаринов прошли процедуру карантинного фитосанитарного обеззараживания.

В морском порту Санкт-Петербурга должностными лицами Россельхознадзора в партиях мандаринов были выявлены живые личинки насекомых. 25 тонн цитрусовых фруктов следовали из ЮАР в адреса получателей Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Экспертиза установила, что личинки принадлежат средиземноморской плодовой мухе. Данное насекомое является опасным карантинным объектом для стран-членов ЕАЭС.

По заявлению собственников продукции, 25 тонн свежих мандаринов прошли процедуру карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Ранее в Петербург запретили ввоз 27 тонн риса из Индии.

Фото: pxhere.com

Теги: мандарины, россельхознадзор
Категории: Лента новостей,

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