Напоминаем: в Петербурге нельзя будет купить алкоголь во время проведения "Алых парусов"

Речь идет о розничной продаже.

Напоминаем, что уже сегодня вечером вступят в силу временные ограничения на розничную продажу алкоголя.

Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, запрет на продажу спиртных напитков начнет действовать с вечера пятницы в связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса". Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах будут действовать с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня.

Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в заведениях общепита, а также магазинах беспошлинной торговли.

Также будьте внимательны: в Петербурге 26 и 27 июня перекроют центр и мосты ради "Алых парусов".

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Фото: Piter.tv