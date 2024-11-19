Напоминаем: в Петербурге нельзя будет купить алкоголь во время проведения "Алых парусов"

Напоминаем, что уже сегодня вечером вступят в силу временные ограничения на розничную продажу алкоголя.
Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, запрет на продажу спиртных напитков начнет действовать с вечера пятницы в связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса". Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах будут действовать с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня.
Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в заведениях общепита, а также магазинах беспошлинной торговли.
Также будьте внимательны: в Петербурге 26 и 27 июня перекроют центр и мосты ради "Алых парусов".
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Фото: Piter.tv
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