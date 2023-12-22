В петербургском ЗакСе одобрили федеральный законопроект о запрете книг иноагентов в библиотеках

Отмечается, что федеральный законопроект вносит правки в 78-Ф3 "О библиотечном деле". Он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Постоянная комиссия Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга по образованию, культуре и науке на внеочередном заочном заседании 15 апреля одобрила федеральный законопроект об ограничениях на распространение книг иностранных агентов в библиотеках. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Проект этого федерального закона на данный момент находится на стадии рассмотрения в Госдуме РФ. Он направлен в Думы и ЗакСы страны.

Хоть и профильная комиссия парламента Петербурга посчитала соответствующие изменения "целесообразными", в действующей редакции закона запрещена "государственная или иная цензура", которая ограничивает право пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам.

Известно, что из семи членов комиссии возражения на законопроект прислал только депутат от "Яблока" Александр Шишлов. Он считает, что "законопроектом фактически открывается возможность для введения политической цензуры".

Отмечается, что федеральный законопроект вносит правки в 78-Ф3 "О библиотечном деле". Он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)