В ЗакСе рассмотрели упрощение постановки на учёт петербуржцев, нуждающихся в социальном жилье

В прошлом году в очереди на социальное жильё находились 5,5 тыс. семей. В этом году уже почти 200 из них получили жильё.

В среду, 10 апреля депутаты петербургского ЗакСа единогласно поддержали инициативу о сокращении списка необходимых документов для получения социального жилья в Петербурге. Теперь не требуется предоставлять те документы, которые ведомство может получить самостоятельно в госорганах.



Как сообщил соавтор инициативы, депутат ЗАКСа Всеволод Беликов, в прошлом году в очереди на социальное жильё находились 5,5 тыс. семей. В этом году уже почти 200 из них получили жильё.



Квалифицированным для получения жилья по договорам социального найма в Петербурге являются ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, лица, удостоенные высших государственных наград, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, проживающие в городе не менее 10-ти лет.

Ранее мы сообщили о том, что штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке во дворах хотят ввести в Петербурге.

Фото: Piter.TV