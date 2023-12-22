Штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке во дворах хотят ввести в Петербурге

Законопроект был одобрен в первом чтении депутатами Законодательного собрания Петербурга и опубликован на официальном сайте ЗакСа.

В Петербурге введут административную ответственность за размещение транспорта на эксплуатационной маркировке. Законопроект был одобрен в первом чтении депутатами Законодательного собрания Петербурга и опубликован на официальном сайте ЗакСа.

Предлагается установить штрафы для граждан до 5 тыс. рублей и до 1,5 млн рублей для юридических лиц. Эксплуатационная маркировка предназначена для обеспечения свободного использования внутриквартальных пешеходных дорожек, проездов, мусорных контейнеров и другого коммунально-бытового оборудования.

Размещение транспорта на этой маркировке разрешено только аварийно-спасательным и коммунальным службам временно.

Фото: Piter.TV