Штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке во дворах хотят ввести в Петербурге

В Петербурге введут административную ответственность за размещение транспорта на эксплуатационной маркировке. Законопроект был одобрен в первом чтении депутатами Законодательного собрания Петербурга и опубликован на официальном сайте ЗакСа.
Предлагается установить штрафы для граждан до 5 тыс. рублей и до 1,5 млн рублей для юридических лиц. Эксплуатационная маркировка предназначена для обеспечения свободного использования внутриквартальных пешеходных дорожек, проездов, мусорных контейнеров и другого коммунально-бытового оборудования.
Размещение транспорта на этой маркировке разрешено только аварийно-спасательным и коммунальным службам временно.
Фото: Piter.TV
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