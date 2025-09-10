  1. Главная
Петербуржцы оценили запрет на использование электронных устройств в школах
Сегодня, 14:38
Петербуржцы оценили запрет на использование электронных устройств в школах

Полностью отвергли идею всего 4% участников опроса, а оставшиеся 3% полагают, что данное решение должно приниматься индивидуально администрацией каждой конкретной школы. 

Портал "Единая карта петербуржца" совместно с "Петербургским дневником" провели опрос среди жителей города на предмет их отношения к инициативе о запрете использования гаджетов в учебных заведениях. 

Результаты оказались такими: абсолютное большинство респондентов — 61% — однозначно одобрили данную меру, тогда как еще 22% выразили осторожную поддержку. Всего 5% ответили, что они частично не согласны с таким решением, столько же респондентов затруднились сформулировать четкую позицию. 

Фото: Piter.TV

