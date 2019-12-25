В акватории Невы введён запрет на судоходство из-за операции по подъёму буксира "Капитан Ушаков"

Запрет действует на участке реки от устья Мойки до впадения Екатерингофки.

В связи с проведением спасательной операции по подъёму затонувшего буксира "Капитан Ушаков" в акватории Невы введён полный запрет на движение судов.

Как следует из распоряжения капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" Александра Волкова, навигация ограничена в период с 12:00 23 июня до 09:00 25 июня. Запрет действует на участке реки от устья Мойки до впадения Екатерингофки.

Ограничения распространяются не только на саму акваторию порта, но и на все подходы к ней. В документе особо подчёркивается, что распоряжение подлежит исполнению всеми судами, независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами, находящимися в указанной зоне. Проход разрешен исключительно для судов, непосредственно задействованных в спасательной операции.

Ранее мы сообщили о том, что подготовка к подъёму буксира "Капитан Ушаков", затонувшего ещё 8 августа 2025 года, стартовала в конце мая.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России