Посетителям Павловского парка напомнили о запрете катания на "ватрушках"

В администрации Павловска предупредили жителей и туристов о недопустимости спуска на "ватрушках" с берегов реки Славянки ввиду высокого риска травмирования, сообщает пресс-служба музея-заповедника. Посещение территории Павловского парка с подобными средствами передвижения сейчас ограничено.

Использование "ватрушек" предполагает наличие специализированных трасс, обустроенных в соответствующих местах, таких как горнолыжные комплексы. Территория Павловского парка представляет собой особо охраняемый природный комплекс, признанный объектом культурного наследия России и компонентом всемирного достояния ЮНЕСКО, и не предназначена для подобных развлечений.

