Эксперты прокомментировали возможность аниме негативно влиять на детей

Оба эксперта отметили, что с ребенком нужно быть в диалоге.

В последние месяцы в Петербурге активно обсуждают влияние аниме на психику детей. Петербургские суды продолжают запрещать Интернет-ресурсы с японскими мультфильмами. Эксперты выразили свое мнение о том, может ли аниме действительно обладать негативным влиянием на несовершеннолетних. Интервью опубликовал "АиФ-Петербург".

Кандидат психологических наук, руководитель психологической службы РГПУ им. А. И. Герцена Александра Кошелева считает, что, если ребенок полностью погружен в среду анимэ с непростой тематикой, то в отдельных случаях это может стать "спусковым крючком". Однако причин развития суицидального поведения множество. В связи с этим нужно общаться с ребенком, слушать его, обсуждать вместе новости, спрашивать о его самочувствии. Если он постоянно сидит в телефоне, то стоит выяснить, чему ему не хватает в реальной жизни.

Востоковед, преподаватель Института востоковедения РГПУ им. А. И. Герцена Екатерина Сорокина отметила, что японские аниме очень разные. Есть добрые и абсолютно безобидные произведения, например, Хаяо Миядзаки. Если речь идет, например, о "Тетради смерти", которую "запретили", то это другой уровень. Есть вероятность, что некоторые моменты в мультфильме ребенок может истолковать неправильно.

Также нужно понимать, что современные японцы совершенно открыто говорят о смерти, так как ощущают движение времени и осознают скоротечность жизни. Интересно, что в русской народной культуре существовали точно такие же представления о течении жизни, о смерти, и о том, что у всего есть начало и конец. отметила эксперт.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина также отметила, что поддерживает решение суда о запрете некоторых сайтов с аниме. При этом, она назвала их не первопричиной суицидов. По мнению Митяниной, дело в совокупности негативных факторов.

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