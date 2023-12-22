Петербуржцам рассказали, что несколько российских банков перестали выдавать IT-ипотеку

Речь идет о ПСБ Банке, МТС Банке, РНКБ и Банке Санкт-Петербурга.

Несколько банков России перестали принимать заявки на оформление IT-ипотеки. Об этом пишет ТАСС 27 января, ссылаясь на данные ДОМ.РФ.

Речь идет о ПСБ Банке, МТС Банке, РНКБ и Банке Санкт-Петербурга. В них наблюдается высокий спрос на программу IT-ипотеки со ставкой до 5%, и именно поэтому заканчиваются лимиты на выдачу кредитов в рамках государственной программы, заявила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Кроме того, руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко предположил, что пауза является временной и будет актуальна, пока не перераспределят или не увеличат лимиты на программу.

Отметим, что с начала действия IT-ипотеки по ней выдали более 48 тыс. кредитов на 420 млрд рублей по стране.

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Фото: Piter.TV