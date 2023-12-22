Более 10 тысяч петербуржцев смогут улучшить свои жилищные условия в 2024 году

Более 17 млрд рублей предусмотрено Правительством Санкт-Петербурга на предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений.

Более 10 тысяч петербуржцев смогут улучшить свои жилищные условия в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Более 17 млрд рублей предусмотрено Правительством Санкт-Петербурга на предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений. Кроме этого, будет предоставлено 3166 квартир. Будут полностью обеспечены жильем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.

Основная поддержка городом будет оказана семьям с детьми. Свои жилищные условия улучшат 1349 многодетных семей. На соцвыплаты данной категории граждан выделено более 7 млрд рублей, кроме этого, многодетным семьям будут предоставлены квартиры. Все заявки семей с детьми-инвалидами на получение поддержки в улучшении жилищных условий будут удовлетворяться в плановом порядке.

Более 1700 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия с помощью социальных выплат, а также по программам "Доступное жилье" или "Социальная ипотека".

Семьи из коммунальных квартир, включенных в перечень коммунальных квартир, подлежащих расселению, также будут обеспечены в плановом порядке. На эти цели из городского бюджета выделено почти 4 млрд рублей.

В 2024 году финансирование увеличено более чем в 2 раза на поддержку заемщиков и созаемщиков по договорам ипотечного кредитования. На эти цели выделено более 670 млн руб., что позволит обеспечить 642 семьи.

Также, более 1600 семей общей очереди улучшат свои жилищные условия в наступившем году.

Петербург в 2023 году перевыполнил план Минстроя по вводу жилья. С начала года в эксплуатацию в Петербурге сдали 125,7% жилья от плановых показателей Минстроя.

Фото: Piter.tv