Новые условия IT-ипотеки: Петербург исключили из программы

Основные изменения связаны с экономическими ограничениями и необходимостью перераспределения средств, уточнили в Минцифры России.

В 2024 году правительство РФ продлило программу IT-ипотеки до 2030 года, однако, были внесены изменения, чтобы сфокусироваться на поддержке специалистов в регионах. Основные изменения связаны с экономическими ограничениями и необходимостью перераспределения средств, уточнили в Минцифры России.

Причины изменений

Бюджетные ограничения: Увеличение расходов на льготную ставку ипотеки создает значительную нагрузку на бюджет. Программа уже стоит более 180 млрд рублей. Неравномерное распределение: Более половины средств направлялось на Москву и Санкт-Петербург, где зарплаты IT-специалистов выше среднего уровня по стране. Фокус на регионы: Приоритет теперь отдается поддержке кадров в регионах, где зарплаты ниже, и имеются свои программы для снижения ставок по ипотеке.

Изменения в условиях

– Процентная ставка увеличена с 5% до 6%. Регионы могут дополнительно снижать ставку.

– Программа теперь исключает Москву и Санкт-Петербург. IT-специалисты в этих городах больше не могут использовать льготы для покупки жилья.

– Размер кредита ограничен до 9 млн рублей во всех регионах, независимо от их статуса.

– Требования к работодателям: Компании должны иметь IT-аккредитацию и налоговые льготы.

– Минимальный стаж работы: Условия изменились на весь срок ипотеки, а не на 5 лет, как было ранее.

– Уровень зарплаты: Для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей — от 150 тысяч рублей, для остальных — от 90 тысяч рублей. Теперь критерий зарплаты действует для всех, независимо от возраста.

Влияние на Санкт-Петербург

Для Санкт-Петербурга новые условия означают, что местные IT-специалисты больше не смогут использовать льготы для покупки жилья в городе. Это решение направлено на привлечение кадров в регионы и поддержку их развития. В то же время, IT-компании в Санкт-Петербурге должны будут адаптироваться к новым условиям, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке труда.

Ранее Минфин озвучил условия семейной ипотеки, которую продлили до 2030 года.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)