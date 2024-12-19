Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдаваемых IT-ипотек

Решение было принято по согласованию с правительством.

Минцифры РФ отменило установленные для банков лимиты по объему выдаваемых IT-ипотек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение было принято по согласованию с правительством. Отмечается, что из-за установленных для банков лимитов возникали ситуации, когда банки достигали их и приостанавливали выдачу кредитов. Кроме того, с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.

Ранее мы сообщали, что Минцифры планирует отказаться от хранения данных на портале "Госуслуги".

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